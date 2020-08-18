‘Villa kiralamadım baskına uğramadım’

Yaz tatillerini genelde yurtdışında geçiren Şeyma Subaşı, korona virüsü salgını yüzünden bu yaz Türkiye'de kaldı. Subaşı, Çeşme ve Bodrum arasında mekik dokuyarak tatilini sürdürüyor.

'GÜRÜLTÜ OLDU' İDDİASI

Yazın büyük bölümünü Çeşme'de geçiren Subaşı, ilçede neredeyse her akşam bir partiye katılıyor. Ancak sosyal medya fenomeni Şeyma'nın katıldığı son partiyle ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba mevkii civarında kaldığı villayı polislerin bastığı öne sürüldü. İddiaya göre Şeyma, cuma günü Çeşme'de kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu. Akşam saatlerinde başlayan partide bazı tatsızlıklar yaşandı. Yine iddiaya göre çevrede oturan vatandaşlar, Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının aşırı gürültüsünden rahatsız olarak polisi aradı. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından Subaşı ve arkadaşları partiyi bitirmek zorunda kaldı.





'HER GECE PARTIDEYIM'

YİNE bir olayla magazin dünyasının gündemine gelen Şeyma Subaşı, Yeni Asır'a konuştu. İnternet sitelerinde çıkan haberleri yalanlayan ve söz edildiği gibi bir baskının yaşanmadığını savunan Subaşı, "Ben villa falan kiralamadım. Alaçatı'da bir otelde kalıyorum ve bunu bütün sosyal medya takipçilerim iyi bilir. Polis baskını olduğu da yalan haber. Belki ben oradan çıktıktan sonra olmuştur. Ancak arkadaşlarım da böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Her gün bir partiye katılıyorum ve sabah 7-8'den önce de bitirmiyoruz. Ne zaman bitirdiğim de kimseyi ilgilendirmez. Benim hiçbir partimi polis basmadı" dedi.

Ercan AKGÜN