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Haberler Sarmaşık Ömer Halisdemir’in hayatı film oluyor

’in hayatı film oluyor

Ömer Halisdemir’in hayatı film oluyor
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Daha önce Ayla, Müslüm, Çiçero ve Naim filmlerine imza atan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, bu kez de Türkiye'nin 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in hayatını film yapıyor. "Adım Ömer Halisdemir" filminin başrolünde Rüzgar Aksoy rol alacak. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan filmde ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet Saraçoğlu ve Polat Bilgin'in de rol alacağı konuşuluyor.

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