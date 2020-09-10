Yüzen sarayların favorisi Ege koyları oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, turizm sektörünü de derinden etkiledi. Avrupa'nın turizm başkentlerinden olan İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler salgın nedeniyle bu yıl gözden düşerken, özellikle ultra zenginler tatil için Türkiye'yi tercih etti. Ege'nin Bodrum, Fethiye, Göcek ve Marmaris gibi gözde tatil yerlerinde bulunan ünlü koylarda lüks yat hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu koylara mega yatlarıyla demir atanlar arasında Holywood yıldızları, dünyaca ünlü futbolcular, dolar milyarderi iş adamları ve kraliyet aileleri yer alıyor.



'ARROW'UN HAFTALIK KİRASI BİR SERVETE BEDEL

MARMARİS Yat Limanı'nda bulunan özel bir marinaya, bu yıl Ocak ayında denize indirilen Arrow adlı ultra lüks yat demir attı. Bir charter firması tarafından dünyaca ünlü zenginlere kiralanan lüks motor yatın haftalık kirasının 971,500 dolar olduğu öğrenildi. Marmaris'te 4 tane villa değerinde kirası olan lüks yat, 75 metre boyunda ve 6 süper lüks süit kabine sahip. Ünlü film yıldızlarının kiraladığı yatta birçok su sporları aletini de barındırıyor.





KATAR KRALİYET AİLESİ KATARA İLE FETHİYE'DE

KATAR kraliyet ailesi, Fethiye'ye adeta yüzen saray ile geldi. 2 kamyon eşya, 500 bavul, 180 personel ile birlikte Katara isimli mega yat ile mavi yolculuğa çıkan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ve ailesi, Fethiye Körfezi'ne demirledi. Katara'yı gören tatilcilerin uzaktan cep telefonları ile bol bol fotoğraf çektikleri görüldü.



ABRAMOVİÇ'İN YATI LİMANLARA SIGMADI

İNGİLİZ futbol takımı Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç'in 1.2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', Bodrum açıklarına demir attı. Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulamayan yat, Yalıkavak Koyu'na demirledi. Rus milyarderin 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki yatını görenler hayranlıklarını gizleyemedi.



SCHEHERAZADE 3 MİLYON LİRA BIRAKTI

BODRUM'A demir atan ultra lüks yatlardan birisi de Scheherazade oldu. Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda ve 4 katlı olan yatın üzerinde helikopter pisti bulunuyor. Spor salonu, yüzme havuzları, restoran, mini disko, spa, sauna ve jakuzi bulunan mega yata, 2 milyon TL değerinde 460 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Ayrıca, yat için 1 milyon TL'lik gıda alışverişi yapıldı.



HOLLYWOOD YILDIZLARININ SARAYI BODRUM'A DEMİRLEDİ

JENNİFER Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da kullandığı 75 metrelik 'Cloudbreak' de Bodrum'a demir atan yatlardan oldu. 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu yat, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum ile tasarlandığı öğrenildi.

Feri YAVUZ

Katar kraliyet ailesi Bodrum’da