Çocuklarıma zarar veriyor

Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen'den korunmak için, hem uzaklaştırma talebinde bulundu hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açtı. Özen'in sürekli olarak evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Sevigen'in bu suçlamalarına Özen'den açıklama geldi.

NAFAKA İSTEMEDİ

İçine çekilmeye çalışıldığı durumdan dolayı açıklama yapmak durumunda kaldığını belirten Özen, "Anneleri, kızlarıma aldığım köpeği evden çıkarınca kızlar ağladı. O da kızlarıma bağırdı, tüm tartışma bu nedenleydi. Çocuklarımın her türlü masrafı tarafımdan karşılanıyor. Konu eğer yoksulluk nafakası ise bana "Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok" dedikten 3 sene sonra çıkıp, yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini samimi bulmuyorum" dedi.

KİTABIMA KIZDI

Eski eşinin derdinin yazdığı kitap olduğunu belirten şarkıcı, "Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. 'Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun?"' diye bana sorduğu gün ben de 'Adı üstünde hepsi hayal ürünü kişi ve hikayeler' dedim. Bunun hemen ardından, çocuklarla irtibatım bir anda kesildi" diye konuştu.