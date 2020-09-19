Aşk-ı Memnu’yu unutamıyor

OYUNCU ve yönetmen Ali Atay ile evlendikten sonra ilk çocuğunu kucağına alan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dönemi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Dizide hayat verdiği Nihal Ziyagil karakteriyle beraber büyüdüğünü ifade eden Kaya, "O zamanlar ergendim. Mesela Nihal mezun oldu, ben mezun oldum, Nihal üniversite sınavına girdi, iki hafta sonra benim üniversite sınavım vardı. Hatta Nihal'in mezuniyeti Esma Sultan'daydı, benimki de orada oldu" ifadelerini kullandı.