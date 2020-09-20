Daria Kyryliuk, Şevval’in partisinde korona oldu!

Tatile geldiği İzmir Çeşme'de, eğlendikleri barın otoparkında güvenlik güçleri tarafı ndan dövüldüğü iddiasıyla paylaştığı yüzü kanlı fotoğraflarıyla gündeme oturan Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sosyal medyadan Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş'in, Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Boğaz'daki villasında düzenlediği partide virüsü kaptıkları ortaya çıktı.



AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

31 Ağustos'ta verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" açıklamasıyla tepki çekmiş, sevgilisi Aral ise, "Evimdeki partide kimse korona virüsüne yakalanmadı" demişti. Partiye giden Daria ise sosyal medyada bir takipçisinin 'Virüsü nasıl kaptınız?' sorusuna, "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Birkaç gün sonra oradaki birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı" diye karşılık verdi.



HASTALIĞI YENMEYİ BAŞARDI

Hastalığı atlattığını da belirten ünlü model, "Koronavirüs erkek arkadaşım la beni es geçmedi. 2 hafta İstanbul'da bir otelin izole katında kaldık. İnsanlarla temas kurmadık, çarşaflarımızı değiştirdik ve tek kullanımlık kaplarda kapının altından yiyecek aldık. Çok şanslıydım çünkü hiçbir semptomum yoktu. Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37'ydi. Erkek arkadaşımın sağlığı kötü olmasaydı hasta olduğumu fark etmezdim. Neyse ki, her şey iyi bitti ve Kiev'de evdeyim."

ERCAN AKGÜN

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