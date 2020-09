Sonbahar ağrılarına elveda

Sonbahar aylarında kişilerin en çok şikayet ettiği rahatsızlıkların başında eklem ağrıları geliyor. Havaların serinlemesi ile anlık ısı düşmesi, kas içerisideki kan akımını azaltıp, ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Öte yandan rüzgara maruz kalmak da deri ısısını düşürerek kas ağrılarını tetikleyebiliyor.

BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN

Bu tip mevsim geçişlerinde değişen hava sıcaklıklarına bağlı eklem ağrılarının, hareket kısıtlılığı yaratarak sosyal ve iş hayatında performans düşüklüğüne yol açtığı görülüyor. Elbette mevsimine göre doğru giyinmek, bu ağrılara yakalanmamak için alınması gereken bir önlem. Bunun haricinde ise beslenmenize göstereceğiniz özen ve doğru gıdaları tüketmek ciddi sorunların yaşanmasını engelleyebiliyor. İşte sonbahar ağrılarından kurtulmak için beslenmenize eklemeniz gereken besinler...



SABAHLARI YEŞİLÇAY

YEŞİL çayın içerdiği antioksidanlar artrit ve eklem ağrısı ile savaşıp oluşumunu önlemeye yardımcı olur. İçinde bulundurduğu polifenolik adlı bileşik sayesinde var olan ağrıları da dindirir. Yapılan bir çalışmada yeşil çaydaki 'Epiglo-katechin- 3-gallat'ın, romatoid artritli kişilerde eklem hasarını önlediğini göstermiştir. Her sabah bir bardak içmeyi unutmayın.



DOĞAL SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI

GÜNLÜK beslenme programınıza soğuk sıkım zeytinyağı eklemeniz hem bünyeniz hem de ağrılarınız için oldukça faydalı olacaktır. Öte yandan, biraz tuz ve zeytin yağını karıştırarak sabahları ağrıyan yerlerinize sürmeniz bu sorundan kurtulmanızı kolaylaştıracaktır. Önce 2 ila 4 dakika ovarak ve masaj yaparak başlayın ve ardından bu süreyi yavaş yavaş artırın.



HER GÜN ZENCEFİL

YAPILAN araştırmalarda, günde 2 kapsül zencefil tüketmenin eklem ağrısı ve enflamasyonuna iyi geldiği görülmüştür. Zencefilin etkisi ibuprofenden hem daha faydalıdır hem de mide yanması ve dolaşım bozukluğu riski taşımaz. Her gün, günde iki sefer bir yemek kaşığı zencefili bir bardak su ile tüketirseniz sonbaharın getirdiği ağrıları ekarte edebilirsiniz.



AYDA 5 KEZ SOMON BALIĞI

TAZE ve denizde yetişmiş somon balığını tercih edin. Bir tür göçebe tatlı su balığı olan somon, soğuk sularda yaşar. Bu balık omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynaklarından biridir. İsveç'te 32 bin kadın katılımcıyla yapılan bir araştırmada, ayda 5 kez, somon balığı gibi yağlı balık tüketenlerde eklem iltihabı riskinin yüzde 35 azaldığı gözlemlenmiştir.



ŞALGAM VE LİMON SUYU

NSANLARIN yaşamında uzun zaman yer alan bir bitki olan şalgamın kökü C vitamini bakımdan oldukça zengindir. Kolesterol içermeyen ya da az miktarda kolesterol içeren besinler RA için önemlidir. Ayrıca sabahları içilen limon suyu ihtiyacımız olan antioksidanları almamızı sağlar ve eklem ağrılarını azaltmada etkili bir rol oynar.



KARACİĞER DOSTU KEREVİZ

ŞTAH açan kokusuyla keyifle tüketilen sebzelerden biri olan kereviz, bilinen tüm sebzeler içerisinde karaciğerin en iyi dostudur. Vücutta en çok efor sarf eden organlardan karaciğerin şişliğini gideren kereviz, ayrıca böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlar ve fazla suyu ciğerlerden dışarı atar. Salatası, çorbası ve yemeği yapılabilen kereviz böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa da iyi gelir.



HİNDİBA BİTKİSİ İLE HAZIMSIZLIĞA SON

HİNDİBA bitkisi, güçlü bir prebiyotik olan inülin barındırdığı için sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. İnülin asit reflü hastalığı, hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi birçok bağırsak ve sindirim sorununu tedavi etmede kullanılabilir. Bu nedenle, hindibanın sindirimi kolaylaştırmak gibi hayati önemi vardır. Aynı zamanda vücuttaki "kötü" LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve kalp krizi ile felç olasılığına karşı koruyucu olduğu görülmüştür.