Düzenli havuç tüketimi kan şekerinizi düzenler

DÜNYADA en yaygın kullanılan ve en çok tüketilen kök sebzelerden biri olan havuç, antioksidanlar, potasyum, K vitamini, C vitamini, niasin ve B6 vitamini yönünden oldukça zengindir. Düzenli olarak havuç tüketimi şeker hastalarının normal ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Bunu sağlayan ise, havucun içinde barındırdığı karotenoidlerin kan şekeri regülasyonunu olumlu yönde etkilemesidir.