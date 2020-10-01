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Haberler Sarmaşık Yalıyı satmakta kararlı

Yalıyı satmakta kararlı

Yalıyı satmakta kararlı
Giriş Tarihi: 1.10.2020

İŞ insanı Kemal Gülman ile boşanma aşamasında olan Feryal Gülman, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Mağazaların vitrinlerini inceleyen Feryal hanım, son günlerde Bebek'teki yalısının satışı durduruldu iddaları hakkında konuştu. Feryal Gülman, "Mahkeme kararını verdi. Bir kaç gün önce asılsız haberler çıktı ama daha sonrasında düzeltildi. Herkes gerçeği görmüş oldu" dedi.

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