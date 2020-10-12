Kızları için en güzel dileklerini yazdılar

BİRLEŞMİŞ Milletler'in 2011 yılında ilan ettiği '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla, kız çocuğu olan ünlü isimler sosyal medya hesaplarında duygusal paylaşımlarda bulundu. Babasının fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, altına "2 yaşında babasını kaybeden kız çocuğu babasını nasıl hatırlar?" notunu düşmesi takipçilerini duygulandırdı. İşte ünlülerin bu konudaki paylaşımları:



TUBA BÜYÜKÜSTÜN:

"Kızlar dünyanın her yerinde, dünyayı değiştirmeye devam ediyor! Kızlar korunma haklarını istiyor. Kızlar erken yaşta evliliğe, cinsiyet ayrımcılığına, kadına ve kız çocuğuna karşı şiddete karşı savaşıyor. Ve durmayacaklar."



ŞARKICI BENGÜ:

"Bir kız çocuğu annesi olarak, her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda, özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum."



GÜL SUNAL:

"Bu miniğimin de Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."



İPEK AÇAR:

"Kız erkek Allah bütün evlatların yolunu, bahtını açık etsin, inşallah hepsinin her daim yüzleri gülsün."



HİLAL ÖZDEMİR:

"Hem bizim hem de tüm kız kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Dünya, biz oldukça yaşanılası bir yer."