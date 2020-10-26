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Beyninizin dostu istiridye mantarı

Beyninizin dostu istiridye mantarı
Giriş Tarihi: 26.10.2020

BIRINCI Dünya Savaşı sırasında, Almanya'da kıtlık döneminde besin değeri yüksek olması sebebiyle üretilmeye başlanan istiridye mantarı son yüzyılda bütün dünyada üretimi her geçen gün yaygınlaşan bir mantar türüdür. Beslenme biçiminizin beyin sağlığınız üzerinde oldukça önemli bir etkisi olduğu göz önüne alındığında, istiridye mantarının önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle belirli vitamin ve mineralleri içeren istiridye mantarı, beyin işlevini artırdığı kanıtlanan Niansin ve daha birçok mikro içerik yönünden zengindir.

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