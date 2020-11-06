Emrah’ın şarkısına Karadeniz yorumu

ÜNLÜ şarkıcı Ferhat Göçer ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yüksel Baltacı birlikte seslendirdikleri sözü ve bestesi Emrah'a ait olan 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısının yeni düzenlenmiş versiyonu için kamera karşısına geçti. Şarkının klibi Halkalı tren garında Kubilay Kasap yönetmenliğinde gerçekleşti. İkili, "İşin içine Karadeniz ritmi, enerjisi ve ruhu girince çok güzel oldu. Şarkıyı alırken Emrah'ın telif talebi olmadı. Aramızda para konusu geçmedi. Klip 13 Kasım'da yayınlanacak" diye konuştular.