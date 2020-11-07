  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Göztepeli Alpaslan’ın mutlu aile pozu

Göztepeli Alpaslan’ın mutlu aile pozu

Göztepeli Alpaslan’ın mutlu aile pozu
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Göztepespor'un başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, aile üyelerinin birlikte olduğu bir kareyi sosyal medyada paylaştı. Instagram hesabına sık sık mutlu aile pozlarını ekleyen Şancı, bu kez esprili bir paylaşımda bulundu. Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün ikiz kızları ve oğlu Kürşad Fırat ile selfie çekerken verdiği pozu "Allah'ım ne kadar sıkıcı bir aile" notu ile yayınladı. Esprili gönderi, sosyal medyadan yoğun ilgi gördü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepeli Alpaslan’ın mutlu aile pozu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA