Göztepeli Alpaslan’ın mutlu aile pozu

Göztepespor'un başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, aile üyelerinin birlikte olduğu bir kareyi sosyal medyada paylaştı. Instagram hesabına sık sık mutlu aile pozlarını ekleyen Şancı, bu kez esprili bir paylaşımda bulundu. Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün ikiz kızları ve oğlu Kürşad Fırat ile selfie çekerken verdiği pozu "Allah'ım ne kadar sıkıcı bir aile" notu ile yayınladı. Esprili gönderi, sosyal medyadan yoğun ilgi gördü.