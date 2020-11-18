Ali Çağın için Otağ şiirini okudu

KEREM Alışık, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın pandemi sürecinde dijital projeler kapsamında başlattığı şiir projesine destek oldu. Aramızda olmayan şairlerin, ünlü isimlerin seslendirdiği şiirlerle doğum günlerinde anıldığı projede Kerem Alışık, İlhan Berk'in Otağ şiirini seçti. Alışık, şiirini ise İzmir'deki depremde hayatını kaybeden ve eşyaları arasında sevgilisine hitaben Otağ şiirini yazdığı bir kağıt bulunan Ali Çağın Kaygusuz'a ithaf etti.



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ALIŞIK, "Haberi gördüğümde çok etkilenmiştim. Cebinde sevgilisi için bir şiiri vardı. Belki bir umudu, bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir efkarı, bir gülümseyişi vardı. Birden hepsi gitti. Ali'nin acısı canımı çok yaktı. Ben de bu projede bir İlhan Berk şiiri okumam istenince, Ali'nin cebinden çıkan Otağ şiirini okumak istedim. Allah ülkemizi böylesi afetlerden korusun" dedi.