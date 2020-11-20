  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Güçlü bağışıklık için antioksidan besinler

Güçlü bağışıklık için antioksidan besinler

Korona virüse karşı en etkili silahımız olan bağışıklık sistemimizi doğru besinlerle güçlü tutmamız gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu ise antioksidan özellikler taşıyan gıdalardan geçiyor.

Güçlü bağışıklık için antioksidan besinler
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten korunmak için düzenli ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Diyetisyen Ayşe Göktaş, birçok meyve, sebze ve gıda maddelerinin virüse yakalanmayı yüzde 50 oranında azalttığını, yakalanıldığında da yüzde 80 hasarsız atlatılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

C VİTAMİNİ ALINMALI
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı gıdaların daha çok tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Bunların başında antioksidan özellik gösteren gıdaların tüketimi geliyor. Özellikle kış mevsimine girdiğimiz için mandalina, portakal, greyfurt, C vitamini yönünden çok güzel destek sağlar. Aynı şekilde havuç da kış mevsimine girdiğimiz için A vitamini takviyemizi artırır. Ayrıca çinko zatürre oranını azaltır. Bunun için de ceviz, balık, ıspanak, bunların tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

SELENYUM ÖNEMLİ
KORONA virüse karşı selenyum alımının artırılması gerektiğinin altını çizen Göktaş, "Selenyum alımını sığır eti, ıspanak, ceviz tüketerek sağlayabiliriz. Tüm bunları yaparsak korona virüse yakalanma oranımızı yüzde 50 oranında azaltmaktayız. Virüse yakalanmış olsak bile, bu besinler Kovid-19'u kısa sürede daha hafif atlatmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güçlü bağışıklık için antioksidan besinler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA