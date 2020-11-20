Güçlü bağışıklık için antioksidan besinler

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten korunmak için düzenli ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Diyetisyen Ayşe Göktaş, birçok meyve, sebze ve gıda maddelerinin virüse yakalanmayı yüzde 50 oranında azalttığını, yakalanıldığında da yüzde 80 hasarsız atlatılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

C VİTAMİNİ ALINMALI

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı gıdaların daha çok tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Bunların başında antioksidan özellik gösteren gıdaların tüketimi geliyor. Özellikle kış mevsimine girdiğimiz için mandalina, portakal, greyfurt, C vitamini yönünden çok güzel destek sağlar. Aynı şekilde havuç da kış mevsimine girdiğimiz için A vitamini takviyemizi artırır. Ayrıca çinko zatürre oranını azaltır. Bunun için de ceviz, balık, ıspanak, bunların tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.



SELENYUM ÖNEMLİ

KORONA virüse karşı selenyum alımının artırılması gerektiğinin altını çizen Göktaş, "Selenyum alımını sığır eti, ıspanak, ceviz tüketerek sağlayabiliriz. Tüm bunları yaparsak korona virüse yakalanma oranımızı yüzde 50 oranında azaltmaktayız. Virüse yakalanmış olsak bile, bu besinler Kovid-19'u kısa sürede daha hafif atlatmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.