Fırtınalı aşkların kadını Maral

Türk sinemasının kurucularından Ömer Lütfi Akad'ın keşfettiği 23 yaşındaki oyuncu Maral Büyüksaraç, AFM sinemalarının sahibi Berent Akdemir'in Demet Şener'den sonra yaşadığı en fırtınalı aşk olarak biliniyor. 16 yıllık eşiyle ilişkisini Büyüksaraç için bitiren Akdemir'in, boşanma dilekçesinde kızının ve eşinin aylık masraflarını genç sevgilisiyle harcadığı ortaya çıkmıştı.

'SADECE HEYECANMIŞ'

Aşk hayatıyla ilgili Yeni Asır'a çok özel açıklamalar yapan Maral Büyüksaraç, Berent Akdemir için "İlk aşık olduğum adam" dedi. Güzel oyuncu yaşadığı ilişki için, "Aşık olduğumu hissettim ama ayrıldığımızda anladım ki, Berent için sadece heyecandan ibaretmişim" diye konuştu. Akdemir'in villasını satıp parayı kendisiyle harcadığı yönündeki iddialara da cevap veren Büyüksaraç, "Berent kızını çok seven bir adam. Zaten Berent'in bana yaptığı en büyük jest, kendi sinema salonunu kapatıp güller almasıydı. Diğer konulardan haberim yok" dedi.

MALİ ÖZÜR DİLEDİ

İlişki yaşadığı isimlerden Mehmet Ali Erbil'in, "Sürekli evli erkeklerle birlikte. Her sevgilisinin zengin olması tesadüf değil" sözleri için dava açtığını belirten genç oyuncu, "Hastalandığı için davamı geri çektim. O da arayıp özür diledi zaten" dedi. Hakan Sabancı ile yakın bir arkadaşının evinde tanıştığını söyleyen Büyüksaraç, "Numaramı istemiş arkadaşımdan. Gece 3'te aradı. Arayacağını hissetmiştim" diye konuştu. Eğitimi için Hakan Sabancı'nın kendisini dershaneye yazdırdığını anlatan Büyüksaraç, "Zaten dersaneye gidiyordum ama Hakan'ın bildiği daha iyi bir dersane vardı. Ben gitmek istemedim çünkü diziye başlıyordum. Çok yoğun geçiyor süreç ama mecburen iki yıl gideceğim" şeklinde konuştu.



ÖZGECAN'I CANLANDIRDI

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ı anlatan 'Faint Sound' belgeselinde Özgecan'ı canlandıran Maral Büyüksaraç, çekimler sırasında en çok cinayet sahnesinde zorlandığını belirtmişti. O anı anlatan oyuncu, "Özgecan'ın babasını canlandıran rol arkadaşım Erkan Can yanıma geldi. Prova olduğunu söyledi. Biraz gergindim, konuştuk. 'Biz oyuncuyuz. Bu da işimizin parçası ve önemli bir iş yapıyoruz' diyerek, beni rahatlatmaya çalıştı" ifadelerini kullanmıştı.

ADEM ÜLKER