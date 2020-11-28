Güçlü bağışıklık disiplinli yaşamda

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelir. Düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, allerjenlere ve kanser hücrelerine karşı korur. Bu sistemin işleyişi karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalıdır. Sistem yetersiz olduğunda veya zayıfladığında vücut birçok hastalığa yatkın hale gelir.

BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Bağışıklık sisteminin iki parçası vardır. Doğal bağışıklık sistemi; doğuştan gelir ve patojenlere karşı savunma yapar. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise; vücudumuzun önceden temas ettiği spesifik patojenleri hedef alır. Bu iki sistem birbirini tamamlar. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli tavsiyelerde bulundu.



YETERLİ VE KALİTELİ UYKU

VÜCUDUN en fazla tamir olduğu zaman uyuduğumuz bölümde yaşanır. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Yetişkinlerin ortalama 7-9 saat uyuması gerekmektedir. Uyku süresi 6 saatten az, 11 saatten fazla olmamalıdır.



DÜZENLİ EGZERSİZ

GÜNLÜK 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmaya çalışın. Egzersiz stresi azaltır, oksijen alımını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, aynı zamanda vücudun iyi hissettiği kimyasalları artırarak iyi uyumanıza ve iyi uyanmanıza yardımcı olur.



DENGELİ BESLENMEK

İNSAN vücudu çeşitli karbonhidrat, protein, yağ, mineral, vitamin ve su gibi besin öğelerine ihtiyaç duyar. Her biri farklı oranlarda ihtiyaç listesindedir. Bağışıklık sistemi için özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen gösterin. C vitamini için; portakal, mandalina, greyfurt, limon, maydanoz, kivi, biber tüketilebilir.



STRESİ EN AZA İNDİRMEK

ÇEŞİTLİ nedenlerle ortaya çıkan stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Kronik stresle; kan basıncında artma, ve kalp hastalıkları gelişebilir. Stresi azaltmak için; düzenli fiziksel aktivite, nefes egzersizleri, düzenli ve yeterli uyku, yeterli ve dengeli beslenme önerilir.