Park borcu rekoru Yasemin’de

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile evlenmek için gün sayan Yasemin Şefkatli önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Arabasını İSPARK'a park eden Şefkatli, görevlinin 'Hanımefendi otoparka geçmişten kalan borçlarınız var" ikazıyla şoke oldu.



GEÇMİŞ dönem borçlarını toplu ödeyen Yasemin Şefkatli, "Galiba İSPARK'a bir günde en çok para ödeme rekorunu bugün ben kırdım. Daha başka borç çıkarmadan ben kaçayım" diyerek espri yaptı. İdo ile ertelenen düğünleri hakkında da konuşan Şefkatli, "Henüz tarih netleşmedi. Hiçbir şey belli değil. Önce sağlık sonra düğün" diye konuştu.