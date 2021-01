Ünlüler 2021’den umutlu

Manken Tuğba Özay esprili bir paylaşımla 2020'yi şutladığını belirtirken, sanatçı Sibel Can ise yeni yıl için, "Sevinçlerin eksiksiz yaşandığı bir yıl olsun" temennisinde bulundu.



TUĞBA ÖZAY

MANKEN Tuğba Özay 2020 yılından o kadar çok bezmiş ki, yeni yıla kavuşmanın heyecanını esprili bir paylaşımla gösterdi. Özay 2020'ye tekme attığı fotoğrafının altına, "Kimler 2020'yi şutlamak istiyor?" notunu düştü.



SİBEL CAN

SANATÇI Sibel Can da 2021'den umutlu olduğunu söyleyen ünlülerdendi. Başarılı şarkıcı yaptığı paylaşımda, "2020 zorlukların ve kayıpların yılıydı. 2021 başta sağlık olmak üzere dilerim ki tüm hayallerin gerçeğe döndüğü, sevinçlerin eksiksiz yaşandığı muhteşem bir yıl olsun" ifadelerine yer verdi.



ÇAĞLA ŞIKEL

TELEVİZYON ekranlarının güzel sunucusu Çağla Şıkel, kırmızı elbisesiyle bir fotoğrafını paylaşarak, "Hoş geldin 2021" notunu düştü. Şıkel yeni yıldan umutlu olduğunu söyledi.



BURCU KARA

BAŞARILI oyuncu Burcu Kara yeni yıla umutla baktığını belirtirken takipçilerine şu sözlerle seslendi; "Hadi 2021'e bir kiiii. Yeni yılda merdivenlerde, koridorlarda sosyalleşmek dileğiyle."



ÖZGE ULUSOY

MANKEN Özge Ulusoy özenle süslediği yılbaşı ağacıyla poz verdi. 2021'de bol bol gülmek istediğini söyleyen Ulusoy, "Herkese mutlu yıllar. Hepinizi cok seviyorum" dedi.