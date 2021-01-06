Kanserle mücadelede yeni silah: geven otu

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden akademisyenler, kanser hastalarının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmada, geven bitkisinden elde edilen molekülün başarılı sonuç verdiğini açıkladı. Bilim insanları, uzun süren çalışmalar sonucunda bitkiden elde edilen moleküllerden bazılarının sitokinlerin miktarını artırdığını ve güçlü bir şekilde bağışıklığı uyardığını gözlemledi. Bitkinin kanser hücrelerine direkt etkisinin olmadığı ancak bağışıklık sistemini güçlendirdiği gözlemlendi.