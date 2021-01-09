Sanat ve edebiyat egitiminde sınırsız dönem

Online eğitimin öne çıktığı çağımızda büyük kurumlar seminerlerine bu şekilde devam ediyor. İstanbul Modern de yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern'e, kış aylarında da çevrimiçi devam ediyor. Tematik içeriğiyle sürekli yenilenen 'Sanat Tarihi Seminerleri' devam ederken, Mario Levi ile yepyeni bir atölye başlıyor. Hikâye ve Roman Atölyesi, "bir kitap yazmak istiyorum" hevesiyle yola çıkan meraklıları ilgilendiriyor.



HİKÂYE VE ROMAN ATÖLYESİ

2010 yılından bugüne yoğun ilgiyle karşılaşan 'Yaratıcı Yazarlık' atölyesi, yazar Mario Levi ile ileri seviyeye taşınıyor: Atölye Modern kış döneminde "Hikâye ve Roman Atölyesi" adlı yeni bir atölye başlatıyor. Katılımcıların roman ve hikâye türüne odaklandıkları atölye çalışmalarına, Atölye Modern'in temel seviye programı olan Yaratıcı Yazarlık atölyesini tamamlamış ya da bir roman, bir hikâye kitabı yazmayı isteyen ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Atölye 13, 20, 27 Ocak, 3, 10, 17, 24 Şubat, 3 Mart 2021, Çarşamba günleri, 19.30-21.30 saatlerinde gerçekleşiyor. Bu programa en fazla 15 katılımcı kabul ediliyor.



ÇEVRİMİÇİ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

ATÖLYE Modern Çevrimiçi programı, sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden 'Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi' ve tematik içeriğiyle yeni bir bakış açısı sunan 'Sanat Tarihi Seminerleri' başlığı altında 'Modern Sanatın Arkeolojisi', 'Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi', 'Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi', 'Çağdaş Sanat ve Siyaset' adlı seminerlere yer veriyor. Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Prof. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Mario Levi tarafından veriliyor. Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.