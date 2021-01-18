‘Evlendiğini sosyal medyadan öğrendim’

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı. Ergül, bir zamanlar aralarından su sızmayan eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Yıldız Tilbe'den aldığı şarkısına klip çekeceğini ve bu nedenle toplantıya geldiğini söyleyen şarkıcı Gülçin, Şubat'ta çıkaracağı İngilizce albümle gözünü yurtdışına çevirdiğini söyledi. İNGİLİZCE ALBÜM YOLDA

Sürekli yeni şarkılar yapmaya çalıştığını dile getiren Gülçin Ergül, "Şubat'ta İngilizce albümüm çıkacak. Yurtdışında da başarılı olmayı istiyorum. Türk olduğum için nereye gidersem gideyim, elbette önce Türkler dinleyecek ve destek verecektir ama yabancı kitleler tarafından da beğenilmeyi arzu ediyorum" dedi.



MUTLULUK DİLİYORUM

GÜLÇİN Ergül, bir zamanlar büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Hepsi grubunda yan yana şarkı söylediği eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Ben de herkes gibi instagramdan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık" ifadesini kullandı.