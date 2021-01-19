Ülke gündeminin nabzı Memleket Meselesi’nde

AKIL, fikir meselesi, iletişim meselesi... Soru sorma, sorun çözme meselesi... Türkiye'de "Ne oluyor?", "Ne olacak?" meselesi... Gündemin sıcak meselelerini Haktan Uysal soruyor; konunun uzmanları canlı yayında yanıtlıyor. Ülke gündemi hakkında en çok konuşulan ve merak edilen konular Memleket Meselesi'nde masaya yatırılıyor. Haktan Uysal'ın sunumu ile Memleket Meselesi bu akşam saat 22:00'de A Haber'de.