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Haberler Sarmaşık Ülke gündeminin nabzı Memleket Meselesi’nde

Ülke gündeminin nabzı ’nde

Ülke gündeminin nabzı Memleket Meselesi’nde

19.1.2021

AKIL, fikir meselesi, iletişim meselesi... Soru sorma, sorun çözme meselesi... Türkiye'de "Ne oluyor?", "Ne olacak?" meselesi... Gündemin sıcak meselelerini Haktan Uysal soruyor; konunun uzmanları canlı yayında yanıtlıyor. Ülke gündemi hakkında en çok konuşulan ve merak edilen konular Memleket Meselesi'nde masaya yatırılıyor. Haktan Uysal'ın sunumu ile Memleket Meselesi bu akşam saat 22:00'de A Haber'de.

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