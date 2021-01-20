Ünlü modelin oğlu aşırı dozdan öldü

Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu Harry Brant, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girerek hayatını kaybetti. Annesi gibi modellik yapan Harry Brant'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Aileden yapılan açıklamada Harry Brant'ın 24 yıllık ömründe birçok şey başardığını ancak daha neler yapabileceğini görme şansı olmadığı belirtildi.