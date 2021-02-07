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Haberler Sarmaşık Aleyna’dan İngilizce şarkı müjdesi

’dan İngilizce şarkı müjdesi

Aleyna’dan İngilizce şarkı müjdesi

7.2.2021

Son dönemde şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameralara takıldı.

"ÇOK DAHA İYİYİM"
Doktordan çıktığını söyleyen güzel şarkıcı, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yoğun bir tempoda çalışınca ufak bir rahatsızlığım oldu ama şu anda çok daha iyiyim. Dizimizin çekimleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta da yabancı şarkıma klip çekeceğiz" açıklamasında bulundu. Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta dizi setinde aniden rahatsızlanmıştı.

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