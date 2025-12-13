Haberler İzmir Genç İzmirim Kart mahkemelik oldu: “Eşitlik İlkesine Aykırı” Genç İzmirim Kart mahkemelik oldu: “Eşitlik İlkesine Aykırı” Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7-26 yaş aralığını kapsayan 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulaması yargıya taşındı. İzmirli avukatlar Yasin Baykal ve Güntaç Arlıyüz, öğrenci indirimlerinin yaş kriteriyle sınırlandırılmasının Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, eski 'öğrenci kartı' sistemine dönülmesi gerektiğini savundu. DHA









İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 7-26 yaş arası İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulamasına tabi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan 'öğrenci' ibarelerini 'genç' olarak değiştirdi. Tarifede yer alan '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi '7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir' olarak yenilendi.

İzmirli 2 avukat Yasin Baykal ve Güntaç Arlıyüz, kararı yargıya taşıdı. İlk olarak İzmirim Kart öğrenci tarifesinin '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi için açtıkları davayı kazandıklarını belirten Güntaç Arlıyüz, "17 Mayıs 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararda öğrenci kartı için 29 yaş sınırı getirildi. Bu kararın ardından biz İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Bu kararın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirttik. Öğrenciliğin bir sıfat olduğunu ve yaşla ilgili olmadığını vurguladık. 20 yaşında resmi kurumda öğrenim gören de 50 yaşında resmi kurumda öğrenim gören de öğrencidir. İndirim uygulayıp, uygulamama yetkisi belediyeye aittir. Ancak öğrenciler arasında ayrıma gitmesi anayasaya aykırıdır" dedi.