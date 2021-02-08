Küçük ağa büyüdü babası iflas etti

Mahkemeden iflası istenen şirket için "Şirketin borcu, mal varlığını aştı" açıklaması yapıldı.

BORÇLARI ÖDEYEMİYORLAR

10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. Dava dilekçesinde özetle "Şirketin, yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile borçlarını ödeyemez hale geldi" denildi.

1.5 MİLYONA YAKIN ZARAR

Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine de yer verildi. İlk duruşma için 28 Nisan'a gün verildi. Mahkemenin, talep doğrultusunda iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak. İflası istenen şirketin hissedarı konumunda 4 şirket bulunuyor. Yüzde 50 hisse Almanya merkezli üç şirkete aitken, kalan yüzde 50 hisse ise Emir Berke Zincidi'nin babası Berkant ile amcası Tamer Zincidi'ye ait olduğu açıklandı.