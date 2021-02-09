Ünlü manken köyünü ağlaya ağlaya terk etti

1990'lı yılların ünlü mankenlerinden Bilun Dohmen, Muğla'da 8 yıl önce başladığı köy hayatını başına gelen talihsizlikler yüzünden bırakmaya karar verdi. Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.



"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Tek başına yaşayan Dohmen, evi 3 kez soyulup tavuklarına kadar çalınınca Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, "Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım.

Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı bile çaldılar" dedi. Dohmen, "Yapacak hiçbir şeyim kalmadı, bütün birikimim, mücevherlerim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı.

Artık bir emekli maaşımla yaşamaya çalışacağım" diye konuştu.