Demirer ve annesi Urla sahilini boş bırakmıyor

Coşkun Sabah, Sibel Can, Hakan Aysev ve Efe Aydan gibi ünlü isimlerin ardından Urla'ya yerleşen sevilen komedyen Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar'la her gün sahilde yürüyüş yapıyor.



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Hava koşulları müsait olduğu sürece bu yürüyüşleri aksatmayan Demirer ve annesi, yolda karşılaştıkları Urlalılarla sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Urla'daki evi annesine alan ve kış boyu burada annesi ile birlikte kalmayı düşünen sempatik komedyen, hayranlarının fotoğraf çektirme istediğini de geri çevirmiyor.





PAZAR ALIŞVERİŞİNDE

ATA Demirer, bazı akşamlar da ünlü model ve modacı Ivana Sert ve iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikte zaman geçirmek için, Ayşe Hanım Konağı'na gidiyor. Urla'da sık sık pazar alışverişine çıkan ve bu sırada vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Demirer'in, sempatik tavırları ve güler yüzü ile ilçe sakinlerinin gönlünü kazandığı belirtiliyor.