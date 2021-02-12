Cildi parlatan bal maskesi tarifi

İKİ tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı limon suyu iyice karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Bu maske cildinizin doğal parlaklığını geri kazandıracak ve canlılık verecektir. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.