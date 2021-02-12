  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Cildi parlatan bal maskesi tarifi

Cildi parlatan bal maskesi tarifi

Cildi parlatan bal maskesi tarifi

12.2.2021

İKİ tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı limon suyu iyice karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Bu maske cildinizin doğal parlaklığını geri kazandıracak ve canlılık verecektir. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cildi parlatan bal maskesi tarifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.