Cildi parlatan bal maskesi tarifi

İKİ tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı limon suyu iyice karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Bu maske cildinizin doğal parlaklığını geri kazandıracak ve canlılık verecektir. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.
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