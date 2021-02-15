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Haberler Sarmaşık Ar’dan, gürültüsüz yaşam çağrısı

Ar’dan, gürültüsüz yaşam çağrısı

Bodrum’da yaşayan ünlü sanatçı , yaz aylarında sık sık şikayetçi olduğu gürültü kirliliği ile mücadele etmek için ‘Gürültüsüz Yaşam Platformu’ kurdu, gürültüye maruz kalan ve duyarlı herkesi platforma davet etti.

Ar’dan, gürültüsüz yaşam çağrısı

15.2.2021

Geçtiğimiz yıl Bodrum Belediyesi'yle gürültü kirliğinden dolayı sık sık karşı karşıya gelen Müjde Ar, gürültünün insanlara zarar vermesinin önlenmesine katkıda bulunmak istediklerini açıkladı. Ekolojiyi dikkate almadan, sağlıklı ve mutlu yaşamanın mümkün olmadığını kaydeden Ar, "Kovid 19'un hayatı esir aldığı 2020 yılı yaz aylarında, Bodrum Gündoğan'da maruz kaldığımız gürültü kirliliğinin engellenmesinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük" dedi. Ar, "Amacımız genelde sağlıklı bir çevrenin yaratılmasının yanı sıra, çevresel gürültünün engellenmesine yönelik bilgilendirme, savunu ve çalışma yapmaktır. Bölge sakinleri, kural ve kanun tanımayan bir işletme ve ona göz yuman işbirlikçi yerel ve merkezi yöneticiler yüzünden aylarca işkence çektiler" ifadelerini kullandı. Ar, geçtiğimiz yaz CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a açık mektup yazmıştı.

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