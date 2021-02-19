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Haberler Sarmaşık “Benim tek aşkım kızım Elif Ada”

“Benim tek aşkım kızım

Ünlü türkücü , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tek aşkının kızı olduğunu söyledi. İbo’nun ses getiren bu paylaşımı, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi İzmirli Gülçin Karakaya’ya bir gönderme olarak yorumlandı.

“Benim tek aşkım kızım Elif Ada”

19.2.2021

İbo Show ile yıllar sonra ekranlara dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaklaşık bir yıldır yardımcısı Gülçin Karakaya ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan İmparator'dan, manidar bir paylaşım geldi.

Tatlıses, tek aşkının kızı Elif Ada olduğunu söyledi. Kızıyla birlikte olduğu samimi bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "İşte benim tek aşkım Elif Ada'm!" sözleriyle dikkat çekti. Takipçilerinden birçok yorum alan sanatçının bu sözleri ise oldukça manidar bulundu.

İNTERNETTE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada ses getiren paylaşım hakkında kimi kullanıcılar; Tatlıses'in, sevgilisi Gülçin Karakaya'ya gönderme yaptığını düşünürken, bazı yorumlarda ise, yaşadığı aşkı onaylamayan aile üyelerine mesaj verdiği dile getirildi. İbrahim Tatlıses ise, yapılan yorumlar karşısında sessizliğini korudu.

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