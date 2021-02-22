Yeliz Yeşilmen bu kez güldürdü

AYLAR önce "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Yeliz Yeşilmen'den, eşi Ali Uğur Akbaş ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Yeşilmen, "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik. Sebep? 4 yıldır gelmeyen evlilik yıldönümü hediyesi. Yani bir dal çiçek dahi gelmedi" diyerek bu kez takipçilerini güldürdü.