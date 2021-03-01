Tuba Büyüküstün sosyal medyayı salladı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, yer aldığı dizi için üç saat süren özel makyajla çizgi roman karakteri Joker'in kız arkadaşı olan Harley Quinn'e döndü. Büyüküstün'ün bu değişimi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi. Yapılan yorumlarda kullanıcılar güzel oyuncuyu ilk görüşte tanıyamadıklarını, daha sonra ise gözlerinden tanıdıklarını belirtti.