İşte tansiyonu zıplatan besinler

Bu tür yiyecekler yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesini tavsiye ediyor. İşte yüksek tansiyonu tetikleyen besinler...

BİBERİYE

SÜS bitkisi olarak da kullanılan biberiye, kan dolaşımını hızlandırması nedeniyle tansiyonu yükselten besinler arasında yer alır. Düşük tansiyonla mücadele ediyorsanız biberiye bitkisini baharat olarak yemeklerinize katabilir veya çayını demleyip içebilirsiniz.

KURU ÜZÜM

KURU üzüm, tıpkı bal gibi tansiyonu yükselten bir besin. Ayrıca yine balda olduğu gibi, diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor.

ALKOL VE SİGARA

ALKOL ve sigara kullanımı, tansiyon düşürücü ilaçlara karşı direnç oluşturur. Ayrıca hücrelere zarar veren maddelerin oluşumunu hızlandırır. Kan basıncının artmasına sebep olur. Tüm bu olumsuzlukları önlemenin yolu alkol ve sigara alışkanlığını bırakmaktan geçer.

MARGARİN VE BİTKİSEL YAĞLAR

YÜKSEK tansiyon problemi yaşayan hastaların tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı, margarin gibi hayvansal yağlardan uzak durmaları tavsiye edilir. Bu yağlar yerine zeytinyağı tüketmek en doğru tercihtir. Hayvansal yağlar kolesterol seviyesini yükseltir. Bu durum yüksek tansiyon riskini arttırır.

ZEYTİN

Bol tuzlu zeytin, içerisindeki tuz nedeniyle kan dolaşımını hızlandırarak tansiyonun yükselmesine sebep olur. Düşük tansiyon sorunu yaşıyorsanız günde sadece 4-5 adet zeytin yiyerek halsizlik, baş dönmesi, göz kararması gibi problemlerden kurtulabilirsiniz.

TURŞU VE TURŞU SUYU

TURŞU bağırsak sağlığı açısından çok faydalı bir gıdadır. Ancak, içerisinde fazla miktarda tuz bulunur. Bu nedenle hipertansiyon hastalarının turşu ve turşu suyu tüketmemesi önerilir.

KAFEİNLİ İÇECEKLER

KAHVE, çikolata, yeşil çay, kola, siyah çay vb. içeceklerde bulunan kafein, tüketildikten kısa bir süre sonra kan dolaşımını hızlandırarak tansiyonun yükselmesine neden olur.

TUZLU AYRAN

TANSİYONU düşen kişilere genellikle tuzlu ayran içmesi önerilir. Bunun sebebi tuzun kan dolaşımını kısa sürede düzenlemesidir. Bu sayede düşen tansiyonu kısa sürede yükseltebilir. Tuzlu ayran ayrıca vücudun sıvı ihtiyacını karşılar.

BAL

YÜZYILLARDIR şifalı etkileri nedeniyle hemen her toplumda kullanılan bal, düşük tansiyonu dengeler. Tansiyonunuz düştüyse; baş dönmesi, göz kararması vb. sorunlar yaşıyorsanız, bir tatlı kaşığı kadar bal yiyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki bal şekeri yükseltir. Diyabet hastasıysanız bal tüketmekten kaçınmalısınız.