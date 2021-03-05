Kaos destekçileri

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrası yaşanan protestolara, yayımladıkları bildiriyle destek veren ünlüler adeta kaos destekçiliği yapıyor. Aralarında Levent Üzümcü, Genco Erkal, Füsun Demirel, Ezel Akay, Caner Cindoruk ve Rutkay Aziz'in de bulunduğu 262 tiyatro sanatçısı kaosa çanak tutmaya devam ediyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu provokatörlere destek veren Alican Yücesoy, Ayşenil Şamlıoğlu, Necip Memili gibi ünlü isimlerin, "Bu kez onlar sahnede, direnişin sahnesinde ve biz onları alkışlıyoruz" ifadeleri