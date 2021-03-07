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Haberler Sarmaşık Demet beyazlar içinde

Demet beyazlar içinde

Demet beyazlar içinde

7.3.2021

SAHNELERİN başarılı ismi Demet Akalın, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın arkadaşlarıyla alışverişe çıkan Akalın, kısa bir süre AVM içerisinde bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ardından güzel havayı fırsat bilen başarılı şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte yorgunluk kahvesi içti. Ayrıca Demet Akalın'ın beyazlar içindeki şıklığı dikkat çekti.
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