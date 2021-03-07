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'de unutulmaz bir bölüm: İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı

Hercai'de unutulmaz bir bölüm: İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı

7.3.2021

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai bu hafta da unutulmaz bir bölümle ekranlarda. Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır.

Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Hercai her pazar 20.00'da ATV'de

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