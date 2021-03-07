İnme sonrasında fizik tedaviye derhal başlanmalı

EGEPOL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suzan Tazegün, beyinde damar tıkanması ya da kanaması sonucu vücudun bir yarısında oluşan kuvvetsizlik durumu olan felç (inme) hastalığında, hastanın mümkün olan en kısa sürede tedaviye alınarak rehabilite edilmesi gerektiğini söyledi. İnmeye bağlı hayati tehlike atlatıldıktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin hastayı değerlendirerek rehabilitasyon planını yaptığını söyleyen Dr. Tazegün, halk arasında kabul gören ancak tıp uygulamalarında yeri olmayan yöntemlerin hastanın durumunu daha da kötüye götürebileceğine, bu nedenle zaman kaybedilmeden hastanın uzman hekimler tarafından değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

BAŞARIYI ARTIRIYOR

FİZİK tedavi hizmetinin ayakta ve yatılı olarak sunulabildiğini kaydeden Dr. Tazegün, "Özellikle ani gelişen felç sonrasında nörolojik durumu stabil hale gelen, yoğun bakım tedavi süreci tamamlanan ve fizik tedavi programını almaya hazır hale gelen hastaları erken dönemde kontrollü ve kapsamlı bir rehabilitasyon programına almak, tedavi sürecinin başarısını artıracaktır. Daha önce tüm işlerini kendi kendi kendine yapabilen kişi inme geliştikten sonra, konuşma, yutma, algılama, yürüme, elini kolunu kullanabilme gibi fonksiyonlarında kayıp nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde yardıma bağımlı hale gelmektedir.

FELÇLİLERDE çoğu zaman yanlış uygulamalar yapılmakta, yapılması doğru ve gerekli uygulamalar yetersiz kalabilmekte. Profesyonel fizik tedavi uygulamalarının sadece basit hareketlerden oluşan egzersiz tedavisi olmadığı bilinmeli. Tıpta yeri olmayan alternatif tedavi yöntemleri hastaya zarar verebilir" dedi.