5. kavuklu Rasim Öztekin Türkiye’yi yasa boğdu

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

SON MESAJINDA GÜVEN'E ŞİİR YOLLADI

Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı. "Mekanı cennet olsun" temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir." şeklindeki mesajını paylaştı.

KALBİ KAVUĞA İZİN VERMEDİ

İSMAİL Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu, sağlık sorunlarına işaret ederek, 21 Eylül 2020'de oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti. Öztekin, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Durum böyle iken, kavuğu bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim."

CÜNEYT ARKIN: DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

USTA oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında, "Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

MURAT ŞEKER: HİKO DAYININ YANINA GİTTİ

YAPIMCI ve yönetmen Murat Şeker, üzüntüsünü, "Melek gibi abimizdi. 'Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

ŞORAY UZUN: BİR YANIMIZ HEP EKSİK OLACAK

ÖZTEKİN'İN "Seksenler" dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Şoray Uzun, "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

GÜLSE BİRSEL: KAHKAHALAR AZALIYOR

OYUNCU ve senarist Gülse Birsel, "Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın Rasim Öztekin." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

SİYASİLER DE MESAJ PAYLAŞTI

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu sanatçı Rasim Öztekin'in yaşamını yitirmesinin ardından siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığımı mesajında, "Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

● Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi." ifadelerine yer verdi.

● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.