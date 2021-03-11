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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman Kuzey Afrika’da

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Kuruluş Osman Kuzey Afrika’da

11.3.2021

TV ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.
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