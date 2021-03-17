Buse Terim’den Zorlu’da arkadaş buluşması

FATİH Terim'in kızı Buse Terim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çalışma arkadaşlarıyla AVM'ye gelen Terim, bir restoranda güzel havanın tadını çıkardı. Çalışma arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yapan Buse, daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıkmayı da ihmal etmedi.

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