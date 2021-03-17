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Haberler Sarmaşık Buse Terim’den Zorlu’da arkadaş buluşması

’den Zorlu’da arkadaş buluşması

Buse Terim’den Zorlu’da arkadaş buluşması

17.3.2021

FATİH Terim'in kızı Buse Terim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çalışma arkadaşlarıyla AVM'ye gelen Terim, bir restoranda güzel havanın tadını çıkardı. Çalışma arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yapan Buse, daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıkmayı da ihmal etmedi.
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