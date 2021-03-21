Çocuklarda abur cubur tüketimi büyük tehlike

ÇOCUKLUK insan hayatının en önemli dönemidir. Bu dönemde kazanılan davranışlar geleceğe de yön vermektedir. Ama çocuklar bu dönemde, anne ve babaları tarafından kendisine sunulan, hazırlanan yiyeceklerin dışında medyadan, arkadaşlarından, renkli ambalaj paketlerinden etkisinde kalırlar. Beslenme alışkanlıkları da aslında bunların bir bütünü şeklinde yansır.

ERKEN ERGENLİK NEDENİ

ABUR cubur diye tanımladığımız fast food tarzı besinler bol kalorili, yüksek yağ ve şeker içeren, vitamin ve minerallerden fakir ve raf ömrünün uzatılması için koruyucu madde içeren yiyeceklerdir. Bu besinlerin kontrolsüz olarak tüketilmesi büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarda obezite, diyabet, kalp hastalıkları, metabolik sendrom gibi kronik hastalıklara yol açabilmektedir. Hatta yapılan bazı araştırmalar günümüzde erken puberte (ergenlik dönemi) girişin sebebi olarak hazır gıdaları ve besinlerde artan GDO'yu suçlamaktadır.

YİYECEK ÖDÜL OLMAMALI

YIYECEKLERI, çocuğu sakinleştirme adına pazarlık aracı olarak veya mutlu etmek için ödüllendirme yöntemi olarak kullanmamalısınız. Bunun sonucunda çocuklarınız ihtiyaç duydukları besinler yerine sıklıkla şeker içeriği yüksek, bol kalorili, bol yağlı olan abur cuburları tercih ederler. Sağlıklı besinleri çocuğunuza sunduğunuzda ise bunu bir cezalandırma olarak hissedebilirler. Bu nedenle öncelikle besinleri ödüllendirme yöntemi olarak kullanmaya son vermelisiniz.

ALIŞKANLIK KAZANDIRIN

ÇOCUKLUK döneminde kazanılan alışkanlıklar, ileride yaşam şekli haline gelir. Sağlıklı bir birey olmanın yolu, çocukluktan itibaren sağlıklı bir şekilde yetiştirilmekten geçer.

ZORLAMAYIN ÖZENDİRİN

BAZI çocuklar anne ve babalarının dikkatlerini çekmek için yemek yemeyi reddedebilirler. Bu durumda yemekten önce çocuğun hoşlanacağı şeyler yapmak faydalı olabilir. Yemeğe olan negatif düşüncelerini yok ederek, keyif aldığı bir şey yapmak sofraya daha mutlu oturmalarını sağlayacaktır. Eğer çocuğunuz yemeği reddederse bir süre sonra abur cubura başvuracaktır. Yemeği reddeden çocuğunuza zorla yemek yedirmeye çalışmayın, bir süre aç kaldıktan sonra kendisi yemek isteyecektir. Sabırlı ve istikrarlı olun.

SİZİ ÖRNEK ALIYOR

ÇOCUKLAR gördüklerini taklit ederek öğrenirler. Bu nedenle çocuklara iyi bir model olmak için anne, baba ve çocuğun bakımından sorumlu diğer kişilerin dengeli ve sağlıklı beslenme ilkelerine uymaları gerekmektedir. Ancak evdeki herkes sağlıklı beslense dahi arkadaş çevresi, sosyal yaşam çocukları abur cubur besinlere itebilir. Bu nedenle çocuğun kendisine sağlıklı beslenme aşılanmalı ve çocuk kendi isteğiyle bu tarz besinleri reddetmeyi öğrenmelidir.

YEMEK MASADA AİLECE YENMELİ



OYUN oynarken, televizyon izlerken yemek yemek çocuğun farkında olmadan fazla besin tüketmesine neden olur. Bu nedenle bu tarz durumlarda yemek yenmemeli, ailece sofrada yemek yemeye özen gösterilmelidir. Çocuğun zihninde yemek için tek bir yer olmalıdır. Masada ailecek yemek saatlerinde yemek en doğrusudur. Bu şekilde alışan çocuklarda televizyon izlerken, oyun oynarken bir şeyler yeme alışkanlıkları daha nadirdir.

GAZOZ YERİNE AYRAN

ŞEKERLI ve gazlı içecekler yerine su, ayran, süt, taze sıkılmış meyve suyu tercih edilmelidir.

SAĞLIKLI SEÇENEKLER SUNUN

ÇOCUKLARINIZI piyasada bulunan besinlerden tamamen uzaklaştırmanız mümkün olmayacaktır. Bu tür besinler yerine geçebilecek daha sağlıklı besinler hazırlayabilirsiniz. Patatesleri ince ince dilip çok az bir yağ ile fırında yağacağınız ev cipsi veya evde yapılmış kek, kurabiye, pizzalar sağlıklı birer alternatif olacaktır.

SERT KURALLAR KOYMAYIN

YASAKLAR her zaman istek doğurur. Kesinlikle yiyemezsin gibi sert kurallar koymayın. Bu tarz konuşmalar çocukları o besine yöneltir. Bunun yerine zararlarını anlatıp tercih yine de senin demekte fayda vardır. Zamanla alışkanlıkları değişecek ve sağlıklı besinlere şans vereceklerdir.

UZUN SÜRE AÇ KALMASIN

UZUN süre aç kalan çocuk, kan şekeri düşmesine bağlı olarak şeker içeriği yüksek olan besinlere yönelir. Bu nedenle ana öğün aralarına ara öğünler ilave edilmelidir. Ara öğün olarak meyve, meyveli yoğurtlar, süt, ayran, ceviz, fındık, badem,sağlıklı sandviçler tercih edebilirsiniz.