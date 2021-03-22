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İşte Aşık Veysel’in son fotoğrafı

Dünyaca ünlü halk ozanı ’nun ölümünden 12 saat önce çekilen son fotoğrafı, vefatının 48. yıldönümünde gün yüzüne çıktı

İşte Aşık Veysel’in son fotoğrafı

22.3.2021

GAZETECİ Yücel Yönal, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Vey-sel Şatıroğlu'nun ölü-münden 12 saat önce çektiği son fotoğrafını gün yüzüne çıkarttı. 16 YIL TAKİP ETTİ nYÖNAL, 16 yıl Aşık Veysel'i takip ederek günümüze ulaşan fotoğrafla-rına imzasını attı. Yönal, meslek haya-tı boyunca çektiği Aşık Veysel'e ait özel fotoğrafları arşivledi. Yönal, Aşık Veysel'in fotoğraflarının her zaman gülerken çekil-mesini istediğini belirtip "Gözlerinin görmeme-sine rağmen en büyük mutluluğu fotoğrafla-rının gülerek çekilmesi-ni istemesiydi. 1973'te Aşık Veysel ağır hasta diye duydum. Özel bir doktor bulup Aşık Veysel'e götürdüm. Doktora kontrol ettirdikten sonra, ölümünden 48 saat önce çekti-ğim fotoğrafı Sivas'a gönderdim" dedi.

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