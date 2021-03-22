İşte Aşık Veysel’in son fotoğrafı

GAZETECİ Yücel Yönal, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Vey-sel Şatıroğlu'nun ölü-münden 12 saat önce çektiği son fotoğrafını gün yüzüne çıkarttı. 16 YIL TAKİP ETTİ nYÖNAL, 16 yıl Aşık Veysel'i takip ederek günümüze ulaşan fotoğrafla-rına imzasını attı. Yönal, meslek haya-tı boyunca çektiği Aşık Veysel'e ait özel fotoğrafları arşivledi. Yönal, Aşık Veysel'in fotoğraflarının her zaman gülerken çekil-mesini istediğini belirtip "Gözlerinin görmeme-sine rağmen en büyük mutluluğu fotoğrafla-rının gülerek çekilmesi-ni istemesiydi. 1973'te Aşık Veysel ağır hasta diye duydum. Özel bir doktor bulup Aşık Veysel'e götürdüm. Doktora kontrol ettirdikten sonra, ölümünden 48 saat önce çekti-ğim fotoğrafı Sivas'a gönderdim" dedi.