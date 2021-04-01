‘Altın Ayakkabı’nın yeni program heyecanı

Attığı gollerle adını Türk futbolunun efsane isimleri arasına yazdıran Tanju Çolak, yepyeni bir proje ile ekranlara dönüş yapıyor. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Çolak, halihazırda yorumcu olarak göründüğü A Spor ekranlarında çok yakında kendi programı ile yer alacağını söyledi. Magazincilerle bir süre sohbet eden yıldız futbolcu, "Yakın zamanda her şey netleşir. Program ve süreç hakkında sizin de daha detaylı bilginiz olur" dedi.

ELEŞTİRİLER OLUMLU

Çolak, ayrıca ekranda futbol yorumlarıyla hayranlarından çok güzel geri dönüşler ve olumlu eleştiriler aldığını söyledi. 1986-87 sezonunda Galatasaray'a transfer olan, 1987-88 sezonunda ise 39 gol ile Avrupa Gol Krallığı unvanını kazanan Çolak, aynı yıl Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.