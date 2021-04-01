  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Altın Ayakkabı’nın yeni program heyecanı

‘Altın Ayakkabı’nın yeni program heyecanı

Türk futbolunun ‘Altın Ayakkabı’ ödüllü yıldız ismi, ’ın unutulmaz oyuncusu , ekranlarında program yapacağını açıkladı. Bir süredir kanalda futbol yorumculuğu yapan Çolak, ekranda olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi

‘Altın Ayakkabı’nın yeni program heyecanı

1.4.2021

Attığı gollerle adını Türk futbolunun efsane isimleri arasına yazdıran Tanju Çolak, yepyeni bir proje ile ekranlara dönüş yapıyor. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Çolak, halihazırda yorumcu olarak göründüğü A Spor ekranlarında çok yakında kendi programı ile yer alacağını söyledi. Magazincilerle bir süre sohbet eden yıldız futbolcu, "Yakın zamanda her şey netleşir. Program ve süreç hakkında sizin de daha detaylı bilginiz olur" dedi.

ELEŞTİRİLER OLUMLU

Çolak, ayrıca ekranda futbol yorumlarıyla hayranlarından çok güzel geri dönüşler ve olumlu eleştiriler aldığını söyledi. 1986-87 sezonunda Galatasaray'a transfer olan, 1987-88 sezonunda ise 39 gol ile Avrupa Gol Krallığı unvanını kazanan Çolak, aynı yıl Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Altın Ayakkabı’nın yeni program heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.