Sadrazam torunu olduğunu hiçbir zaman dillendirmedi

Yeşilçam'ın gülen ve güldüren yüzü, "Hababam Sınıfı"nın Güdük Necmi'si, "Süt Kardeşler"in Ramazan'ı Halit Akçatepe, vefatının 4'üncü yılında anıldı.

31 Mart 2017'de kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan Akçatepe, sanat hayatı boyunca 70'ten fazla film ile 43 tiyatro oyununda rol aldı.

Halit Akçatepe aynı zamanda babası Sıtkı Akçatepe tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın ikinci nesil torunuydu.

Sanat camiasında alçakgönüllü ve mütavazı tavırlarıyla bilinen Akçatepe, bu özelliğini kimse ile paylaşmıyordu.