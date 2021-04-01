Yağlı ciltler için karbonat maskesi

KARBONAT iyi bir temizleyicidir. Cildi ölü derilerden arındırır, canlandırır ve pürüzsüz olmasını sağlar. Haftada bir kez 1 tatlı kaşığı karbonat, 1-2 çay kaşığı su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Göz çevresi hariç tüm yüze nazikçe masaj yaparak sürülür. 0 dakika sonra yüz bol su ile yıkanır. Karbonat maskesi ayrıca cilt lekelerini gidermede de oldukça etkilidir. Maske sonra cildin ihtiyacına göre bir nemlendirici sürerek gerginlik ve kuruluk giderilir.

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