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Haberler Sarmaşık Yağlı ciltler için karbonat maskesi

Yağlı ciltler için maskesi

Yağlı ciltler için karbonat maskesi

1.4.2021

KARBONAT iyi bir temizleyicidir. Cildi ölü derilerden arındırır, canlandırır ve pürüzsüz olmasını sağlar. Haftada bir kez 1 tatlı kaşığı karbonat, 1-2 çay kaşığı su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Göz çevresi hariç tüm yüze nazikçe masaj yaparak sürülür. 0 dakika sonra yüz bol su ile yıkanır. Karbonat maskesi ayrıca cilt lekelerini gidermede de oldukça etkilidir. Maske sonra cildin ihtiyacına göre bir nemlendirici sürerek gerginlik ve kuruluk giderilir.
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