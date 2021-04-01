KARBONAT iyi bir temizleyicidir. Cildi ölü derilerden arındırır, canlandırır ve pürüzsüz olmasını sağlar. Haftada bir kez 1 tatlı kaşığı karbonat, 1-2 çay kaşığı su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Göz çevresi hariç tüm yüze nazikçe masaj yaparak sürülür. 0 dakika sonra yüz bol su ile yıkanır. Karbonat maskesi ayrıca cilt lekelerini gidermede de oldukça etkilidir. Maske sonra cildin ihtiyacına göre bir nemlendirici sürerek gerginlik ve kuruluk giderilir.
Yağlı ciltler için karbonat maskesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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