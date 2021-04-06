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Annen sana sormadı mı?

Daha önce ’in “Annem ‘ Nasıl oldu?’ diye soruyor” lafına şimdi de Alişan’dan cevap geldi: “Annen kızım sen ne zaman gazeteci oldun demedi mi?”

Annen sana sormadı mı?

6.4.2021

OYUNCU Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs aşısı yaptırdığını söyledi. Basın çalışanlarına özel çıkarılan sarı basın kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını söyleyen Laçin'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tepkilerin ardından "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.

GÖNÜLLÜ OLMUŞTU

ÜNLÜ türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

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