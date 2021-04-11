Müjde Ar'ın yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Mehtap Ar, hayatını kaybetti. İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Mehtap Ar oyunculuk yapıyordu. 5 gün önce doğum gününü kutlayan ve merhum sanatçı Aysel Gürel'in kızı olan Ar, 64 yaşına basmıştı.

ÇOCUK TİYATROSU KURDU

6 Nisan 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen Mehtap Ar, ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızı. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel Gürel'le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüyen Mehtap Ar, 2000'de Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adlı bir tiyatro kurdu, turnelere çıkıp Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında yaptı, kısa sürede boşandı. Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

ABLASI DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'da sakin bir hayat sürmüştü. Ancak hastalığın vücuduna yayılmasıyla 8 Ocak'ta hastaneye yatırılan Ar, sonraki günlerde durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Kardeşini yalnız bırakmayan Müjde Ar 5 gün önce kardeşinin doğum gününü kutlamış ve "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş" ifadelerini kullanmıştı.