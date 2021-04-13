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Haberler Sarmaşık Mehtap Ar annesine kavuştu

annesine kavuştu

Mehtap Ar annesine kavuştu

13.4.2021

ÇOKLU organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş, Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile sevenleri katıldı. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.
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